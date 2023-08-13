Туристам повідомили, що їм можна забирати з номера готелю та що з ресторану

Усього дві речі дозволено виносити туристам з готельних номерів та ресторану без жодних неприємних наслідків та докорів совісті. Про них у новому відео, згідно The Sun, розповіла колишній менеджер готелю Меллі Тіктокер, відома під ім’ям @melly_creations, яка часто ділиться з туристами своїми порадами.

Отже, що можна сміливо брати додому із готельного номера? По-перше, одноразові косметичні предмети: шампунь, кондиціонер та мило. «Вам дозволяється брати шампунь, кондиціонер та мило з номера, в якому ви реєструвалися, особливо якщо ви вже відкрили їх, бо їх все одно викинуть після вашого виїзду. Але якщо ви проходите повз візок для прибирання, не беріть ці предмети просто так. Натомість вам слід просто попросити, покоївки будуть щасливі надати вам додаткове приладдя», — уточнила блогерка.

По-друге, фрукти та випічку, якщо не зловживати кількістю. Особливу увагу експерт приділила правилам поведінки у готельному ресторані. Якщо ви зупинилися в готелі, де подають континентальний сніданок, ви можете віднести його нагору. Вам не потрібно потай приносити їжу в номер, і більшість готелів не заперечують, якщо ви захочете взяти ще пару шматочків фруктів чи кекс», – додала вона.

Вірусне відео зібрало 330 000 переглядів, і багато користувачів поділилися своїми коментарями, висловлюючи подяку за поради готельного менеджера. «Це чудова новина! Люди боялися брати з собою тарілку, тепер вони не житимуть у страху», «Дякую! Мені завжди було ніяково брати в дорогу зайвий фрукт або кекс для моїх дітей», «Завжди соромився взяти зайвий шматочок для своїх дітей», – зазначили користувачі.

Проте подібні рекомендації – не новина. Минулого року генеральний менеджер готелю Brooklyn Пол Бейлісс пояснив, що “ручки, прокладки та засоби для ванн – це норма”, тобто, це гості можуть брати із собою. Проте ті, хто виносять у сумках подушки, картини, ковдри, матраци та телевізори — це перебір.

У липні DIP писав про російську туристку, яку спіймали на крадіжці товарів та продуктів зі «шведського столу» з турецького готелю. Під час прибирання у її номері було виявлено 35 кг продукції. Подробиці читайте у матеріалі «Персонал у шоці: російська туристка в 5-зірковому готелі Туреччини набила пакети рушниками, їжею та чаєм, намагаючись все поцупити».