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Персонал шокований: російська туристка в 5-зірковому готелі Туреччини набила пакети рушниками, їжею та чаєм, намагаючись все поцупити

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Персонал шокований: російська туристка в 5-зірковому готелі Туреччини набила пакети рушниками, їжею та чаєм, намагаючись все поцупити

Співробітники п’ятизіркового готелю в курортній Анталії спіймали російську туристку, яка намагалася непомітно вивести різні предмети з готелю. Росіянка хотіла потягнути не лише рушники, а й їжу зі «шведського столу», якою набила величезні баули.

Нахабство та масштаб вкраденого шокували персонал, вага “награбованого” росіянкою готельного добра становила понад 30 кг.

Афера відкрилася випадково: покоївка прийшла забирати номер, але на місці виявила цілий фасувальний склад, повідомило турецьке видання T24. На відеозаписі, опублікованому в соціальних мережах, видно, як здивовані співробітники готелю витягують із валіз жінки вражаючий асортимент товарів. Серед них були упаковані у великі пакети яблук, абрикоси та інжир.

Крім того, росіянка набила пакети рушниками, упаковками пакетованого чаю, безалкогольними напоями та шампунем. Частина предметів була акуратно покладена у сумки, інша лежала у готельному номері у черзі на фасування. Шоковані масштабом діяльності представники готелю вилучили запаси з валіз відпочиваючої.

Відео швидко стало вірусним та привернуло увагу понад 2 млн глядачів. Одні розміщували коментарі та жартівливі меми про винахідливість та амбіції цієї туристки: «Голодний не залишиться», «Добре з’їздила у відпустку, навіть заробила». А інші користувачі соцмереж навіть запропонували росіянці роботу як перевізника для наступних відпусток.

Подальша доля росіянки невідома. Однак, як правило, у подібних інцидентах власники готелю не висувають претензії до таких туристів, не бажаючи забруднювати свою репутацію, а відпускають додому.

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