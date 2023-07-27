Поліція випустила суворе попередження туристам: у Таїланді набирає обертів шахрайство з готелями

Шахраї, які розробляють фейкові сайти готелів з метою залучити довірливих туристів, дісталися і Таїланду. Як повідомляють у тайських ЗМІ, їхньою жертвою став популярний серед туристів готель MYS Khao Yai, розташований у національному парку Кхауяй у провінції Накхонратчасіма. Жертвою стали понад 40 туристів.

Схема досить проста і вже відома в інших країнах: шахраї створили фальшиву сторінку в соцмережах, обдуривши туристів, які нічого не підозрюють. У результаті поліція випустила суворе попередження.

Як розповіла одна з постраждалих, вона забронювала номер у готелі MYS Khao Yai через Facebook. Вона перевела 14 100 бат як передоплату на рахунок якогось співробітника — але після прибуття в готель її імені ніде не було в списку бронювань. Намагаючись довести платіж, Чантана показала квитанцію про грошовий переказ персоналу готелю, але виявила, що банківський рахунок, що цей рахунок, ніяк не пов’язаний з готелем.

У результаті замість свого номера туристці довелося вирушати до поліції, щоб подати скаргу на шахраїв. У поліцейській дільниці вона виявила ще кількох побратимів на нещастя, які прибули в той же готель і віддали гроші тому ж шахраю. Причому як поскаржилася друга пара туристів, соцмережа шахраїв перебувала в результатах пошуку вище за справжню — тобто, шахраї вклалися в рекламу на Facebook і просування постів, зібравши безліч передплатників та відгуків, щоб створити видимість довіри.

У результаті триває розслідування. Слідчі розкрили справжні особи власників цих двох банківських рахунків і намагаються з’ясувати, чи були ці люди невід’ємними членами шахрайської банди або просто пішаками, які продали свої банківські рахунки злочинцям — повідомляють у ЗМІ. Також місцева влада випустила попередження для туристів, закликавши їх виявляти обережність при бронюванні житла, оскільки MYS Khao Yai був не єдиним готелем, який постраждав від шахрайства.