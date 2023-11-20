Названі готельні рекордсмени: мережі з найбільшою кількістю готельних номерів

Названі готельні рекордсмени: дослідження Tourism Databank показало, що на міжнародному ринку існує 5 провідних готельних мереж із найбільшою кількістю готельних номерів. Очолює цей топ-5 Marriott, решта у групі лідерів також знайома туристам.

Повністю ТОП-5 має такий вигляд.

Marriott стала групою, яка володіє найбільшою кількістю номерів: у третьому кварталі 2023 року. У її глобальному портфелі готелів було понад 1,5 мільйонів номерів готелів по всьому світу.

На другому місці Hilton з 1,1 мільйона людей.

На третьому — група IHG із майже 1 мільйоном.

Замикають топ-5 готелі Wyndham та Accor Group з обсягом продажів, що перевищує 800 тисяч.