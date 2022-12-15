Готелі по всій Європі змусять відмовитися від зручних для туристів дрібниць

В ім’я «боротьби за екологію» туристам в готелях Європи доведеться забути про безкоштовні приємні сюрпризи від готелю. По всій Європі готелі змусять відмовитися від зручних для туристів дрібниць, таких як мініатюрні шампуні та гелі для душу. Заявлена мета – зменшити кількість пластикових відходів.

Заборону на використання мініатюрних пластикових пляшечок запроваджує Європейська комісія в рамках нових загальноєвропейських правил упакування та відходів. Згідно з її заявою, у середньому кожен європеєць виготовляє майже 180 кг пакувальних відходів на рік. «Якщо не вживати заходів, до 2030 року в ЄС обсяг пакувальних відходів збільшиться ще на 19%, а відходів пластикової упаковки навіть на 46% Нові правила спрямовані на те, щоб зупинити цю тенденцію», – йдеться у заяві Єврокомісії.

Там впевнені, що нові правила «відкриють нові можливості для бізнесу, особливо для невеликих компаній, знизять потребу в первинних матеріалах, збільшать можливості переробки в Європі» і головне «зроблять Європу менш залежною від первинних ресурсів та зовнішніх постачальників». 2050 року «поставлять пакувальний сектор на шлях кліматичної нейтральності», щоб це не означало.

«Пропозиції є ключовими будівельними блоками плану дій щодо економіки замкнутого циклу Європейської зеленої угоди та її мети зробити стійкі продукти нормою. Вони також відповідають конкретним вимогам європейців, які висловлені на Конференції про майбутнє Європи», – додають у Єврокомісії. Крім мініатюрної готельної косметики насамперед ліквідовуватиметься одноразова упаковка для продуктів харчування та напоїв при вживанні в ресторанах та кафе, а також одноразова упаковка для фруктів та овочів.