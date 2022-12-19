Європейські готелі відмовляться від індивідуального туалетного приладдя

Незабаром відвідувачі готелів Європи не побачать у ванних кімнатах індивідуальних міні-баночок з шампунями та гелями. Влада наполягає на глобальному скороченні пластикових відходів.

Європейська комісія запропонувала заборонити використання туалетного приладдя в європейських готелях у рамках нових правил щодо скорочення відходів. Останні забороняють готельєрам пропонувати своїм клієнтам одноразові пляшечки з шампунем, лосьйони для тіла та гелі для душу.

Натомість готелям тепер доведеться використовувати великі багаторазові «перевернені» ємності з дозатором, або ж гостям доведеться привозити кошти гігієни із собою.

Кожна європейська країна виготовляє в середньому майже 180 кілограмів пластикових відходів. У доповіді Європейської комісії зазначається, що упаковка — одне з головних застосувань пластикових матеріалів: 40% пластику та 50% паперу, які використовуються в ЄС, йдуть на упаковку. І якщо не вжити жодних заходів, ці цифри й надалі зростатимуть. У 2023 році кількість відходів упаковки загалом збільшиться на 19 відсотків, а пластикового сміття – 46 відсотків.

Нові зміни спрямовані на те, щоб зупинити цей процес, а також спонукати споживачів до вибору багаторазової упаковки.

Цей крок є частиною Плану дій Європейської зеленої угоди щодо циркулярної економіки, згідно з якою необхідно зробити упаковку придатною для вторинної переробки протягом наступних восьми років.

Прагнучи стимулювати повторне використання упаковки, постачальники послуг у різних галузях промисловості пропонують багаторазові альтернативи, наприклад: засоби масової інформації, електронні чеки електронною поштою, напої навиніс.

Таким чином, одноразова упаковка для напоїв та продуктів харчування, для фруктів та овочів буде заборонена, як і мініатюрні пляшечки для шампуню та інші «надмірності» в готелях.

Ця пропозиція незабаром буде обговорена Європейським парламентом і Радою, перш ніж буде ухвалено рішення про те, як і коли вона буде реалізована.

Рада та Європейський парламент мають намір досягти угоди про внесення поправок до законодавства ЄС щодо викидів, звернених до авіаційного сектору. Відповідно до документа, система монетизації викидів буде застосовуватись для внутрішніх рейсів у Європі.