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З 1 вересня у Парижі заборонять електросамокати

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
З 1 вересня у Парижі заборонять електросамокати

Влада Парижа вирішила провести референдум, щоб вирішити долю електросамокатів у місті. Мешканці проголосували за заборону.

Таке рішення ухвалили через велику кількість пригод з електросамокатами: у першій половині 2022-го зареєстрували 330 аварій, що більше на 37%, ніж за той же період 2021-го.

Референдум пройшов 2 квітня. Брали участь у ньому 103 тисячі осіб. „Проти“ проголосували 89% осіб.

Мер Парижа Анн Ідальго повідомила, що новий закон розпочне діяти з 1 вересня.

Париж, до речі, не єдине місто, в якому влада вирішує, що робити з електросамокатами. Інші європейські міста теж вигадують способи убезпечити своїх мешканців. Так, наприклад, у Лісабоні на електросамокаті не можна розганяти більше, ніж на двадцять кілометрів на годину, а в Любляні – лише на п’ять. У Варшаві заборонено заїжджати до парків та садів. В Італії декому навіть доводиться проходити курси водіння.

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