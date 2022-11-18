У Парижі протестувальники не дали запалити вогні на ялинці в Галереї Лафайєт

Як повідомляє Reuters, у Парижі (Франція) робітники, що вимагають підвищення зарплати, зірвали урочисту церемонію запалення вогнів на різдвяній ялинці в універмазі «Галерея Лафайєт» (Galeries Lafayette).

Протестувальники розмахували профспілковими прапорцями, скандували гасла та трубили у ріжки.

Вогні на різдвяній ялинці у цьому торговому центрі традиційно урочисто запалюють із 1912 року. На церемонії завжди присутні зірки, журналісти та безліч глядачів.

Цього року активісти відключили гірлянду, обурившись, що вогні горітимуть, доки парижани змушені заощаджувати електрику.

“Галерея Лафайєт” – популярне місце для шопінгу у туристів з усього світу.

Reuters зазначає, що європейські ретейлери цього року готуються до скорочення витрат на покупки у святковий сезон на тлі високої інфляції та енергетичної кризи.