У Франції планують збільшити туристичний податок одразу на 200%

Влада Франції запропонувала збільшити туристичний податок до Іль-де-Франсу, додавши до нього новий збір. Таким чином, плата, що стягується з постояльців, у деяких готелях може зрости відразу на 200%, повідомляють місцеві ЗМІ.

Голова ради регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс та міністр транспорту Клеман Бон підписали угоду про фінансову підтримку відомства з метою нівелювання наслідків пандемії коронавірусу. Згідно з однією зі статей протоколу, до 2031-го кошти на поліпшення транспортної системи надходитимуть, зокрема, і з кишень туристів.

“Введення з 1 січня 2024 року додаткового збору до туристичного податку, що стягується в Іль-де-Франс, з максимальною ставкою 200%”, – йдеться в документі.

До складу регіону входять вісім департаментів: Париж, Сена та Марна, Івелін, Есон, От-де-Сен, Сена-Сен-Дені, Валь-де-Марн та Валь-д’Уаз. У столиці розмір збору варіюється від 0,25 до 5 євро, залежно від класу об’єкта розміщення. Влада пропонує збільшити податок максимум утричі. Таким чином, у готелях 5* постояльцям доведеться платити не 5, а 15 євро за ніч із особи.

Поки що ініціатива не включена до бюджету країни на 2024 рік, проте з великою ймовірністю Федеральний уряд підтримає рішення. При цьому місцеві готельєри виступили з різкою критикою потенційного нововведення. Представники Союзу гостинності та Національної групи готельних мереж вважають, що такий підхід негативно позначиться на туристичній привабливості регіону, особливо напередодні Олімпійських ігор – 2024 року.

У свою чергу, міністр туризму Олівія Грегуар зазначила, що розмір надбавки у будь-якому випадку визначатиметься владою кожного департаменту окремо. “Я нагадую мерам, що вони не зобов’язані йти на максимум запропонованого збільшення”, – пояснила глава відомства.