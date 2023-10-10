Клопи почали кидатись на людей просто у громадському транспорті Парижа

Клопи залишили зону комфорту в готельних номерах і націлилися на громадський транспорт та його пасажирів у найромантичнішому та найпопулярнішому місті Європи. Йдеться про столицю Франції. Гостре зростання кількості клопів, що заполонили Париж, викликало сильну паніку серед населення та туристів.

Жителі та гості столиці Франції стали свідками нової неприємної тенденції: клопи почали «кидатися» на людей просто у громадському транспорті. В останній місяць влада Парижа була засипана масовими скаргами городян та туристів. Відреагувавши на те, що відбувається, компанія Eurostar, яка обслуговує столичний громадський транспорт, заявила про вжиття жорстких заходів щодо дезінфекції.

«Бригади прибиральників на додаток до звичайного прибирання також проводять дезінфекцію поїзда на запит або як тільки виникнуть найменші сумніви щодо нашої роботи», — повідомив представник компанії, згідно з виданням Mirror. “Повідомляється, що деякі парижани звикли стояти в метро через страх бути укушеними кліщами, які, як припускають деякі ролики, оселилися на теплих і брудних сидіннях міського громадського транспорту”, – йшлося у матеріалі.

Провідний дерматолог доктор Шах запропонував кілька порад, як уникнути зустрічі з непроханими «сусідами» в готелях та будинках: по-перше, перевіряти складки готельного матраца на наявність клопів, їхніх яєць чи плям крові; по-друге, завжди зберігати брудний одяг у мішках на блискавці, щоб звести до мінімуму відстань між постільними клопами та багажем.

Довідка: Клопи – це маленькі коричневі комахи, які з’являються вночі, щоб кусати та харчуватися кров’ю. Після недовгого перебування на тілі вони зазвичай заповзають на одяг і багаж, отже, поширюються шляхом туриста. Так вони прижилися у громадському транспорті.