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Гірськолижним курортам Франції та Швейцарії не вистачає снігу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Гірськолижним курортам Франції та Швейцарії не вистачає снігу

Як повідомляє БФМ-ТВ, багато гірськолижних курортів в Альпах і Піренеях зіткнулися з проблемою нестачі снігу на схилах.

Так, у Франції закрито приблизно половину трас. Найгірша ситуація зі снігом складається у французьких Піренеях, де відкрито близько 25% трас.

Більш сприятлива ситуація спостерігається у південній частині Альп, де працює приблизно 75% трас.

При цьому ціла низка курортів, у тому числі Ла-П’єр-Сен-Мартен і Сен-П’єр-де-Шартрез, були змушені закритися повністю.

Швейцарія також страждає від недостатності снігового покриву на трасах та обмежила роботу курортів.

Наприклад, на курорті в Лезен у кантоні Во працюють лише шість із 23 гірськолижних спусків. До того ж, за нинішньої температури неможливо використовувати снігові гармати, щоб покрити траси штучним снігом.

Синоптики Швейцарії обіцяють, що похолодання прийде до країни на початку січня.

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