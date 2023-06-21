Франція обмежить кількість туристів, які приїжджають у країну: туристи завдають шкоди, а користі немає

Звернення: «Досить, нам більше не потрібно стільки туристів!» – Знову поширюється в Європі. Країна, що найбільш відвідувана туристами, — Франція — заявила про намір обмежити кількість туристів, які приїжджають до Галії. Причина проста: туристи завдають шкоди, створюють високе навантаження на інфраструктуру і незліченні натовпи в районах, що найбільш відвідувані, а також знищують «біологічну різноманітність». При цьому очікуваної користі, зокрема й фінансової, вони нібито не приносять.

Як цитує французька преса, міністерство туризму заявило, що 80% річної туристичної діяльності зосереджено на 20% території країни. У зв’язку з цим відомство підготувало стратегію, яка має переконати іноземних гостей прямувати досліджувати історичні, культурні та природні багатства країни у менш відомі регіони Франції.

При цьому окремо міністр туризму Олівія Грегуар підкреслила, що метою стратегії є управління потоком відвідувачів у розпал сезону, причому вона в першу чергу спрямована на захист навколишнього середовища, покращення якості життя місцевого населення і вже потім на гарне проведення відвідувачів. Відповідно до підготовленої стратегії соціальні мережі будуть використовуватися для заохочення людей шукати незвичайні місця та подорожувати поза літніми місяцями, а також для пояснення ризиків надмірного туризму.

Причому на це рішення уряду вплинула тиснява в історичних та культурних місцях Франції, які хочуть відвідати та побачити іноземні туристи. Франції необхідно впоратися зі «скупченням людей», запевняють у міністерстві. У тому числі в деяких місцях план включає обмеження кількості відвідувачів туристичних пам’яток і районів. Серед них є абатство Мон-Сен-Мішель у Нормандії, острів Бреа, затока Сугітон та Національний скельний парк у Марселі, а також інші пам’ятки. Керівництво деяких із них прямо заявляє, що залишить у дії систему обмеженого онлайн-бронювання, яка застосовувалася під час пандемії, і не пускатиме випадкових відвідувачів.

Занадто багато відвідувачів приносять лише руйнування та жодної користі — запевняє влада на місцях. Наприклад, у місті Етрета, що страждає від «кінотуристів», на півночі Нормандії, де знімалися деякі сцени детективної драми «Люпен», що транслюється на Netflix. У місті проживає лише 1.2 тис. осіб, тим часом за літні місяці туди прибувають понад 10 тис. туристів. Результат очевидний: як заявляє Шай Маллет, співголова Асоціації готелів цього міста, інтенсивний рух туристів зруйнував знамениті морські береги та історичні скелі міста. При цьому економіці регіону туристи нічого не приносять — у найкращому разі вони купують воду та морозиво, але майже ніхто з них не зупиняється в містечку, не живе в готелях, не їсть у ресторанах — і більше того, ці натовпи відлякують «довгострокових» туристів. Крім того, проти туристів виступають екологи, запевняючи, що у туристичних місцях втрачено до 30% екологічної біорізноманіття.

Треба сказати у Парижа ті самі проблеми — лише зведені у ступінь. Досить сказати, що місто очікує 37 млн. туристів.