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ТуризмФранція

Двох п’яних туристів знайдено сплячими на Ейфелевій вежі рано вранці

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Знаменита Ейфелева вежа, відомий символ Парижа та французької культури, стала місцем ночівлі для двох п’яних іноземних туристів. Проте рано вранці минулого понеділка замість кави та круасанів на них чекав «привітний» прийом місцевих охоронців.

Коли світанок уже пробився над обрієм, як уточнив портал Sky News, охорона робила обхід визначної пам’ятки. Проте між другим і третім поверхами на них чекав сюрприз — п’яні американські туристи, які насолоджуються сном в обіймах залізної конструкції.

За інформацією оператора вежі, цей сектор зазвичай закритий для публіки та доступний лише для спеціальних екскурсій. Пізніше з’ясувалося, що нетверезі туристи купили квитки на вхід близько 22:40 у неділю, потім заблукали, перелізли через огорожі і більше не змогли йти.

Співробітники охорони викликали пожежників, у тому числі МНС, щоб зняти гостей із вежі та доставити до поліцейської дільниці для допиту. Тепер місцева влада веде розслідування, щоб з’ясувати обставини інциденту та визначити, чи можливе накладення будь-яких санкцій на туристів чи краще списати порушення на сильне алкогольне сп’яніння, так як приїжджі не завдали жодної шкоди. Уточнювалося, що стосовно них можуть порушити кримінальну справу.

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