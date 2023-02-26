Замість гарного фото розбитий ніс: пляжна фотосесія естонської туристки мало не закінчилася у лікарні

Відома естонська мандрівниця та блогер Lizalindd відлетіла в Пуерто-Рико, щоб насолоджуватися сонцем та Карибським морем. Звісно, дівчина одразу ж вирішила розповісти передплатникам про свій відпочинок та опублікувати гарні фотографії. Щоправда, одна така фотосесія закінчилася зовсім не так, як вона очікувала.

Один із знімків дівчина вирішила зробити в морі, присівши у воду в красивий природний басейн серед величезного каміння. Вона навіть не встигла нічого вдіяти, як величезна хвиля накрила її з головою і відкинула на гострий край валуна. Пізніше, витираючи кров з обличчя, блогерка зізналася, що до останнього сумнівалася, чи варто забиратися на це каміння, але вирішила не довіряти інтуїції.

“У мене завжди був дуже сильний внутрішній голос і здебільшого я намагаюся до нього прислухатися. На жаль, щоразу, коли я цього не роблю, мене відразу ж швидко ставлять на місце”, – сміється Ліза, яка поранила обличчя в результаті невдалої фотосесії.

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“Я не наважувалася піти до того місця перші 30 хвилин, бо відчувала, що це погана ідея. І саме перед тим, як піти, я подумала, що ок, я зроблю одне невелике відео. Океан весь цей час був дуже спокійним, і я була впевнена, що буду дуже обережною”, – розповідає дівчина.

Блогер закликає всіх слухати свій внутрішній голос та не йти на жертви заради гарних фотографій. “Я вдячна, що вищі сили дали мені такий урок”, – додала вона.