В Естонії заявили, що туристи з РФ загрожують безпеці країни

На думку прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, російські туристи становлять загрозу для безпеки Естонії.

За її словами, «ми справді несемо тягар. Проблема полягає в тому, що ми не можемо перевіряти всіх туристів, які приїжджають, і ми бачимо, що вони становлять загрозу безпеці».

В інтерв’ю телеканалу Sky News Каллас ще раз наголосила, що подорожі до Європи є «не правами людини», а «привілеєм».

На її думку, лише 10% росіян подорожують за кордоном, і всі вони з Москви та Санкт-Петербурга, тому можуть чинити тиск на владу своєї країни, якщо отримають заборону на в’їзд до Європи.

Як написав раніше портал LSM, президент Латвії Егілс Левітс закликав розібратися з російськомовними жителями республіки, які не підтримують антиросійський курс Риги, та ізолювати їх від суспільства. У яких саме місцях глава держави має намір ізолювати людей, доки не повідомляється.