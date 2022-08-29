Росіяни можуть втратити свою нерухомість в Естонії

Росіяни, які мають нерухомість в Естонії, можуть втратити її, якщо через введену візову заборону та відмову банків проводити платежі не зможуть сплачувати рахунки.

Про це заявив віце-канцлер естонського МВС Коммусар. За його словами, людина може втратити свою нерухомість, якщо не знайде способу оплачувати її. “Ми в даний момент не припускаємо, що Естонії слід зробити тут якісь пом’якшувальні кроки”, – сказав він.

Росіянам в Естонії зараз належать 41 350 об’єктів нерухомості, більшість з них мають естонські види на проживання. При цьому 4500 з цих російських громадян для поїздок до Естонії потрібна віза.