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Еквадор

Безпрецедентні повені в Еквадорі забрали десятки життів

Гліб Парфененко
Безпрецедентні повені в Еквадорі забрали десятки життів

Величезний зсув, викликаний найсильнішими зливами в Еквадорі за останні 20 років, забрав життя щонайменше 11 людей у ​​столиці Еквадору Кіто, повідомляє ВВС.

Бруд та каміння зісковзнули зі схилів вулкана Пічинча, що височіє над містом. Закопали десятки машин та будинків, багато зруйнованих доріг. Число постраждалих – 30 осіб.

За підрахунками експертів, опадів, що випали над горою, майже в 40 разів більше, ніж зазвичай.

Еквадорська катастрофа

«Я на власні очі бачив, як приливна хвиля змила і вбила чоловіка та дитину. Це жахливо», – розповіла місцева мешканка.

Екстрені служби також випустили драматичне відео, на якому показано руйнування після повені.

На місці продовжують працювати екстрені служби та поліція. Влада планує залучити армію до рятувальної операції з пошуку тих, хто вижив.

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