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Пілоти ефіопської авіакомпанії проспали посадкову смугу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Пілоти ефіопської авіакомпанії проспали посадкову смугу

Пілоти ефіопської авіакомпанії Ethiopian Airlines заснули під час польоту та проспали злітну смугу, передає The Aviation Herald.

Інцидент стався 15 серпня. Літак Boeing 737-800 Ethiopian Airlines з реєстраційним номером ET-AOB, який виконував рейс з Хартума (Судан) до Аддіс-Абеби (Ефіопія), знаходився на висоті 11 кілометрів, коли пілоти заснули.

Літак пройшов точку зниження і продовжив рух маршрутом, встановленим для заходу на посадку на злітно-посадкову смугу, не знижуючись. Диспетчер кілька разів намагався зв’язатися з екіпажем, але безуспішно.

Після прольоту злітно-посадкового автопілота відключився, спрацював датчик відключення. Саме він розбудив екіпаж. Повідомляється, що пілоти благополучно приземлилися за 25 хвилин.

Відомо, що літак залишався на землі близько 2,5 години, перш ніж вирушити в наступний політ.

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