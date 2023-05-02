Всі розділи
ГоловнаДаніяНазвані міста світу з найшвидшим інтернетом
ДаніяКатарОАЕ

Названі міста світу з найшвидшим інтернетом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі міста світу з найшвидшим інтернетом

Популярний сайт тестування швидкості інтернету Ookla (Speedtest) проаналізував середню швидкість мобільного інтернету та широкосмугового доступу у 200 містах 179 країн, щоб визначити міста світу з найшвидшим інтернетом. Рейтинг враховував швидкість завантаження та розвантаження як для мобільних, так і для широкосмугових мереж.

Лідером списку із найшвидшим мобільним Wi-Fi став Ар-Райян (Катар), із середньою швидкістю завантаження 223,87 Мбіт/с. Другу та третю позицію займають Дубай (ОАЕ) та Копенгаген (Данія) з 210,70 Мбіт/с та 198,92 Мбіт/с відповідно.

Першість серед міст із найшвидшим широкосмуговим доступом до Інтернету була віддана Пекіну (Китай), середня швидкість завантаження на всій території якого становила 264,92 Мбіт/с. Слідом за ним ідуть Абу-Дабі (ОАЕ) з 261,97 Мбіт/с та Шанхай (Китай) з 232,08 Мбіт/с.

Несподіваними членами списку міст із найшвидшим Інтернетом стали Вальпараїсо (Чилі) та Бухарест (Румунія), які обійшли Лос-Анджелес (США).

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Тайський пляж визнаний найкращим на Землі в 2023 році

Таїланд
П'ять тайських пляжів потрапили до рейтингу «найкращих пляжів на...

Названо найкращі міста світу для відвідування навесні. Але лідер рейтингу туристам зовсім не радий

Велика Британія
Амстердам, який очолив рейтинг, вже кілька років веде активну...

Туристи склали рейтинг країн Європи зі кишеньковими злодіями

Італія
Туристи — улюблена мета для кишенькових злодіїв, а популярність...

Складено рейтинг найдорожчого та найдешевшого громадського транспорту у великих містах світу

Велика Британія
Команда міжнародного сервісу Picodi.com провела дослідження цін на квитки...

Туристи обрали найкращі та найгірші туристичні пам’ятки світу

Туризм
Аналітики компанії Stasher склали на основі відгуків туристів у...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїниЄвропакоронавірускурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму