Названі міста світу з найшвидшим інтернетом

Популярний сайт тестування швидкості інтернету Ookla (Speedtest) проаналізував середню швидкість мобільного інтернету та широкосмугового доступу у 200 містах 179 країн, щоб визначити міста світу з найшвидшим інтернетом. Рейтинг враховував швидкість завантаження та розвантаження як для мобільних, так і для широкосмугових мереж.

Лідером списку із найшвидшим мобільним Wi-Fi став Ар-Райян (Катар), із середньою швидкістю завантаження 223,87 Мбіт/с. Другу та третю позицію займають Дубай (ОАЕ) та Копенгаген (Данія) з 210,70 Мбіт/с та 198,92 Мбіт/с відповідно.

Першість серед міст із найшвидшим широкосмуговим доступом до Інтернету була віддана Пекіну (Китай), середня швидкість завантаження на всій території якого становила 264,92 Мбіт/с. Слідом за ним ідуть Абу-Дабі (ОАЕ) з 261,97 Мбіт/с та Шанхай (Китай) з 232,08 Мбіт/с.

Несподіваними членами списку міст із найшвидшим Інтернетом стали Вальпараїсо (Чилі) та Бухарест (Румунія), які обійшли Лос-Анджелес (США).