Франція, Німеччина, Данія почали введення третьої дози вакцини

Все більше і більше країн ЄС пропонують бустерні дози вакцини COVID-19 своїм найбільш вразливим жителям, в тому числі у Франції, Німеччині, Іспанії, Греції, Данії та Угорщини. В Ізраїлі з’явилися оголошення про введення четвертої дози.

З огляду на, що ефективність вакцини і рівні антитіл з часом знижуються, схоже, що буде потрібно повторна ін’єкція кожні кілька місяців – щороку або кожні 5-6 місяців, – заявив ізраїльський координатор пандемії Салман Зарка, закликаючи до створення запасів.

У свою чергу, серологічне дослідження, проведене в ізраїльській лікарні недалеко від Тель-Авіва, показало, що рівень антитіл після прийому третьої дози вакцини COVID-19 в 10 разів вище, ніж після другої дози. Це означає, що дія третьої дози може тривати довше, ніж передбачалося раніше.

32 відсотки Ізраїльтян вже прийняли третю дозу Pfizer-BioNTech, яку призначають всім людям старше 12 років.

Бустерна доза

У свою чергу, в Угорщині з початку серпня понад півмільйона людей, або 5,5 відсотка населення вакцинували третьою дозою. Дати його прийому можна забронювати з 1 серпня. За даними влади, бустерна доза особливо рекомендується людям похилого, хронічним хворим і людям з ослабленим імунітетом, але вакцинуватися може будь-яка людина у віці 18 років і старше. Люди, які раніше отримували препарат від китайської компанії Sinopharm, готові прийняти третю дозу.

У Франції з 1 вересня вакцинація бустерной дозою проводиться людям старше 80 років, пацієнтам з ослабленим імунітетом і, серед іншого, онкологічні хворі або люди на діалізі. З 11 вересня кампанія націлена на людей, що живуть в будинках престарілих, і в найближчі тижні буде поширена на всіх людей старше 65 років і людей з супутніми захворюваннями.

Також в Данії у вересні почали вводити треті дози вакцини людям в будинках для людей похилого віку та обраним групам з ослабленою імунною системою.

Більшість земель Німеччини почали пропонувати ревакцинацію вразливим групам у вересні, і до кінця року очікується близько 10 мільйонів ревакцинацій, 3,14 мільйона з яких – в цьому місяці. Третя доза, або, в разі препарату Johnson & Johnson, друга доза призначена для людей, чий вік вакцинації становить не менше шести місяців. Основна увага приділяється літнім людям, які потребують догляду, і людям з ослабленою імунною системою. Вакцинація – тільки вакцинами від Pfizer-BioNTech або Moderna – також може розглядатися видуженим, а також людям, які отримували препарати тільки від AstraZeneca або Johnson & Johnson.

В Іспанії від введення третьої дози з 9 вересня постраждало близько 100 000 чоловік. Пацієнти з імуносупресією, тобто пригніченням вироблення антитіл і імунних клітин. Більшість з них – реципієнти трансплантатів. Найближчим часом кампанія може бути поширена на людей старше 65 років. Деякі медичні та наукові співтовариства стверджують, що у більшості людей похилого віку, які не хворіли на коронавірусну інфекцію, через три місяці після закінчення вакцинації дуже низький рівень антитіл.

У Португалії третя доза почалася 13 вересня. Як і в Іспанії, його почали вводити людям з іммунодепресією. Хоча 6 вересня уряд оголосило про відмову від наміру вводити третю дозу дорослому населенню в цілому, воно заявило, що розгляне можливість введення її певним групам (наприклад, хворим на рак, ВІЛ та пацієнтам з трансплантатами).

На Кіпрі 3 вересня розпочалась ревакцинація. В даний час вакциновані люди старше 65 років, медики, жителі і персонал будинків престарілих, а також люди, що проходять іммуносупресивне лікування і мають імунодефіцит. Програма вакцинації третьої дозою охоплює тих, хто отримав другу дозу не менше шести місяців назад і була вакцинована препаратами від Pfizer-BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Більше країн

Громадяни Греції можуть отримати третю дозу з 14 вересня. В даний час це люди старше 60 років, які перебувають в будинках для людей похилого віку, і люди з ослабленою імунною системою.

З 20 вересня можна буде записатися на вакцинацію бустерной дозою в Чехії. Стан через 8 місяців після прийому другої дози. Третя доза рекомендується для людей старше 60 років, і пріоритет буде віддаватися груп високого ризику і деяким професійним групам.

У Словаччині 13 вересня було опубліковано постанову про введення вакцинації третьої дозою, але немає ніяких нормативних актів, і невідомо, коли ці вакцинації почнуться. Першу додаткову дозу слід вводити медичним працівникам, потім пацієнтам з ослабленим імунітетом, мешканцям та працівникам соціальних установ, шкільним працівникам і людям старше 60 років.

У Фінляндії третю дозу вакцини спочатку вводять людям з групи ризику, та з ослабленою імунною системою, і, швидше за все, це станеться в найближчі тижні.

Шведське управління охорони здоров’я оголосило влітку, що буде потрібно третя доза вакцини COVID-19, але не уточнюється, коли це станеться. За словами головного епідеміолога країни Андерса Тегнелла, конкретне рішення буде прийнято після аналізу результатів дослідження: як довго вакциновані люди втрачають антитіла. На даний момент було вирішено пропонувати третю дозу тільки пацієнтам з ослабленим імунітетом, тяжкохворим пацієнтам, які потребують діалізі.

Третя доза почнеться наступного тижня в Великобританії. Вона буде запропонований приблизно 30 мільйонам чоловік – у віці старше 50 років, людям молодше цього віку, у яких є умови, що підвищують їх ризик, а також медичних і соціальних працівників, які перебувають у безпосередньому контакті з пацієнтами та жителями.

Влада Ірландії також оголосили третю дозу для ув’язнених установ по догляду старше 65 років і всіх людей 80 років і старше. Щоб мати право на додаткову вакцинацію, повинно пройти не менше шести місяців з моменту попередньої вакцинації.

Коли деякі країни почали вводити бустерні дози, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала відкласти введення третьої дози з побоювання, що запаси вакцини закінчаться, коли мільйони людей в більш бідних країнах ще не були вакциновані першою дозою.