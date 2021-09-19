Франция, Германия, Дания начали ввод третьей дозы вакцины

Все больше и больше стран ЕС предлагают бустерные дозы вакцины COVID-19 своим наиболее уязвимым жителям, в том числе во Франции, Германии, Испании, Греции, Дании и Венгрии. В Израиле появились объявления о введении четвертой дозы.

Учитывая, что эффективность вакцины и уровни антител со временем снижаются, похоже, что потребуется повторная инъекция каждые несколько месяцев — ежегодно или каждые 5-6 месяцев, — заявил израильский координатор пандемии Салман Зарка, призывая к созданию запасов.

В свою очередь, серологическое исследование, проведенное в израильской больнице недалеко от Тель-Авива, показало, что уровень антител после приема третьей дозы вакцины COVID-19 в 10 раз выше, чем после второй дозы. Это означает, что действие третьей дозы может длиться дольше, чем предполагалось ранее.

32 процента израильтян уже приняли третью дозу Pfizer-BioNTech, которую назначают всем людям старше 12 лет.

Бустерная доза

В свою очередь, в Венгрии с начала августа более полумиллиона человек, или 5,5 процента населения вакцинировали третьей дозой. Дать его приема можно забронировать с 1 августа. По данным властей, бустерная доза особенно рекомендуется пожилым, хроническим больным и людям с ослабленным иммунитетом, но вакцинироваться может любой человек в возрасте 18 лет и старше. Люди, которые ранее получали препарат от китайской компании Sinopharm, готовы принять третью дозу.

Во Франции с 1 сентября вакцинация бустерной дозой проводится людям старше 80 лет, пациентам с ослабленным иммунитетом и, среди прочего, онкологические больные или люди на диализе. С 11 сентября кампания нацелена на людей, живущих в домах престарелых, и в ближайшие недели будет распространена на всех людей старше 65 лет и людей с сопутствующими заболеваниями.

Также в Дании в сентябре начали вводить третьи дозы вакцины людям в домах престарелых и избранным группам с ослабленной иммунной системой.

Большинство земель Германии начали предлагать ревакцинацию уязвимым группам в сентябре, и до конца года ожидается около 10000000 ревакцинаций, 3,14 миллиона из которых — в этом месяце. Третья доза или, в случае препарата Johnson & Johnson, вторая доза предназначена для людей, чей возраст вакцинации составляет не менее шести месяцев. Основное внимание уделяется пожилым людям, которые нуждаются в уходе, и людям с ослабленной иммунной системой. Вакцинация — только вакцинами от Pfizer-BioNTech или Moderna — также может рассматриваться видуженим, а также людям, которые получали препараты только от AstraZeneca или Johnson & Johnson.

В Испании от введения третьей дозы с 9 сентября пострадали около 100 000 человек. Пациенты с иммуносупрессией, то есть угнетением выработки антител и иммунных клеток. Большинство из них — реципиенты трансплантатов. В ближайшее время кампания может быть распространена на людей старше 65 лет. Некоторые медицинские и научные сообщества утверждают, что у большинства людей пожилого возраста, которые не болели коронавирусной инфекции, через три месяца после окончания вакцинации очень низкий уровень антител.

В Португалии третья доза началась 13 сентября. Как и в Испании, его начали вводить людям с иммунодепресиею. Хотя 6 сентября правительство объявило об отказе от намерения вводить третью дозу взрослому населению в целом, оно заявило, что рассмотрит возможность введения ее определенным группам (например, больным раком, ВИЧ и пациентам с трансплантатами).

На Кипре 3 сентября началась ревакцинация. В настоящее время вакцинированы люди старше 65 лет, медики, жители и персонал домов престарелых, а также проходящие иммуносупресивне лечения и имеют иммунодефицит. Программа вакцинации третьей дозой охватывает тех, кто получил вторую дозу не менее шести месяцев назад и был вакцинирован препаратами от Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Больше стран

Граждане Греции могут получить третью дозу с 14 сентября. В настоящее время это люди старше 60 лет, находящихся в домах престарелых, и люди с ослабленной иммунной системой.

С 20 сентября можно будет записаться на вакцинацию бустерной дозой в Чехии. Состояние через 8 месяцев после приема второй дозы. Третья доза рекомендуется для людей старше 60 лет, и приоритет будет отдаваться групп высокого риска и некоторым профессиональным группам.

В Словакии 13 сентября было опубликовано постановление о введении вакцинации третьей дозой, но нет никаких нормативных актов, и неизвестно, когда эти вакцинации начнутся. Первую дополнительную дозу следует вводить медицинским работникам, потом пациентам с ослабленным иммунитетом, жителям и работникам социальных учреждений, школьным работникам и людям старше 60 лет.

В Финляндии третью дозу вакцины сначала вводят людям из группы риска и с ослабленной иммунной системой, и, скорее всего, это произойдет в ближайшие недели.

Шведское управление здравоохранения объявило летом, что потребуется третья доза вакцины COVID-19, но не уточняется, когда это произойдет. По словам главного эпидемиолога страны Андерса Тегнелла, конкретное решение будет принято после анализа результатов исследования: как долго вакцинированы люди теряют антитела. На данный момент было решено предлагать третью дозу только пациентам с ослабленным иммунитетом, тяжелобольным пациентам, которые нуждаются в диализе.

Третья доза начнется на следующей неделе в Великобритании. Она будет предложен примерно 30 миллионам человек — в возрасте старше 50 лет, людям моложе этого возраста, у которых есть условия, повышающие их риск, а также медицинских и социальных работников, которые находятся в непосредственном контакте с пациентами и жителями.

Власти Ирландии также объявили третью дозу для заключенных учреждений по уходу старше 65 лет и всех людей 80 лет и старше. Чтобы иметь право на дополнительную вакцинацию, должно пройти не менее шести месяцев с момента предыдущей вакцинации.

Когда некоторые страны начали вводить бустерные дозы, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала отложить введение третьей дозы из опасения, что запасы вакцины закончатся, когда миллионы людей в более бедных странах еще не были вакцинированы первой дозой.