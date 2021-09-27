Концерн Bayer впилатив 35 000 жінкам компенсації на 1,35 млрд. евро

Більше 300 бразильських жінок вимагають компенсації від німецького фармацевтичного концерну Bayer. У них виникли серйозні проблеми зі здоров’ям після використання протизаплідною кошти “Essure”. “Ми були піддослідними кроликами”, – говорить Роза.

Після першого дня народження свого сина Рози Кароліна Джермано вирішила, що більше не хоче мати дітей. Потім, в 2015 році, їй було 29 років. Оскільки її сім’я була бідною, у неї була тільки одна можливість отримати протизаплідні засоби – через державну систему охорони здоров’я, SUS. Звідти вони безкоштовно роздавали протизаплідні спіралі “Essure” компанії Bayer. “Я повністю довірилася йому”, – говорить Роза.

Кровотеча і біль після розміщення

Тонка спіраль довжиною близько чотирьох сантиметрів містить нікель-титанові елементи, сталь і металеві волокна. Його вводять через родовий канал в фаллопієву трубу, де він допомагає сформувати тканини, що перешкоджають сперматозоїдам дістатися до яйцеклітин. Препарат, розроблений компанією Bayer, був схвалений бразильськими органами охорони здоров’я в 2009 році. За даними експертів, близько 8 000 бразильських жінок були оснащені спіралями в державних лікарнях.

Роза – одна з них. Але відразу після введення почалися проблеми: у неї почалася сильна кровотеча, болі в животі, почало випадати волосся. Настала депресія. Через всього цього вона не могла зосередитися і в підсумку втратила роботу.

У США компанія Bayer вже виплатила мільйони

Роза не поодинокий випадок – безліч бразильських жінок скаржилися на сильні болі після введення “Essure”. Тим часом, понад 300 жінок з аналогічними скаргами об’єдналися і вимагають від компанії Bayer компенсації – щонайменше 30 мільйонів євро. “Але до сих пір компанія Bayer відмовляється платити, стверджуючи, що продукт не має побічних ефектів”, – пояснює Роза.

У письмовій заяві для Першої програми німецького суспільного мовника ARD група Bayer заявила, що “продовжує відстоювати безпеку і ефективність Essure, яка була доведена в ході великих досліджень”. Ця заява стала несподіванкою, оскільки в інших країнах концерн з Леверкузена вже давно досяг мирової угоди з жертвами Essure: в США жінкам, які мають аналогічні скарги, було виплачено 1,35 млрд євро. В результаті було задоволено 90 відсотків з 39 000 скарг.

Постраждалі мають намір скаржитися і в Німеччині

“Це абсолютно несправедливо, що компанія Bayer повинна платити мільярди в США, щоб позбутися від судового позову, а в Бразилії вона не хоче і пальцем поворухнути”, – скаржиться Роза. Зі свого боку, фармацевтична група відзначає, що “врегулювання в США відображає комерційне рішення, обумовлене в значній мірі особливостями правової системи США, включаючи високі витрати на судові процеси в США”.

Роза відчуває, що до неї ставляться як до громадянина другого сорту. Вона і інші жінки звернулися до міжнародних адвокатам і хочуть подати скаргу на Bayer і в Німеччині, оскільки концерн досі не відповів на їх письмові вимоги.

“Гроші не повернуть мені здоров’я. Але за допомогою компенсації я зможу хоча б оформити приватну медичну страховку, щоб пройти детальне обстеження і отримати необхідну терапію”, – говорить Роза.

“Essure” виведена з бразильського ринку

У 2018 році «Essure” була відкликана з бразильського ринку. У цей час стан Троянди почав погіршуватися. Щоб позбавити її від болю, їй видалили спіраль. Але втручання не обійшлося без ускладнень, так як продукт Bayer вже залишив свій слід на тілі Троянди. Тому їй довелося видалити яєчники. Потрібна була друга операція з видалення матки, так як частини спіралі стикалися з нею. Їй також належить третя операція з видалення кіст.

Тим часом концерн Bayer продовжував стверджувати, що не скоював ніяких помилок і невинний Роза досі бореться з наслідками. Вона безробітна і виживає завдяки державній допомозі на боротьбу з пандемією коронавируса. Але в жовтні ці пільги будуть припинені.

“Ми були піддослідними кроликами”, – говорить Роза, і вона сподівається, що концерн Bayer все ж відреагує і досягне позасудового врегулювання. В іншому випадку постраждалі жінки, яких налічується близько 300, подадуть скаргу.