Скандал с противозачаточными средствами концерна Bayer: «Мы были подопытными кроликами»

Более 300 бразильских женщин требуют компенсации от немецкого фармацевтического концерна Bayer. У них возникли серьезные проблемы со здоровьем после использования противозачаточной средства «Essure». «Мы были подопытными кроликами», — говорит Роза.

После первого дня рождения своего сына Розы Каролина Джермано решила, что больше не хочет иметь детей. Затем, в 2015 году, ей было 29 лет. Поскольку ее семья была бедной, у нее была только одна возможность получить противозачаточные средства — через государственную систему здравоохранения, SUS. Оттуда они бесплатно раздавали противозачаточные средства «Essure» компании Bayer. «Я полностью доверилась ему», — говорит Роза.

Кровотечение и боль после размещения

Тонкая спираль длиной около четырех сантиметров содержит никель-титановые элементы, сталь и металлические волокна. Его вводят через родовой канал в фаллопиеву трубу, где он помогает сформировать ткани, препятствующие сперматозоидам добраться до яйцеклеток. Препарат, разработанный компанией Bayer, был одобрен бразильскими органами здравоохранения в 2009 году. По данным экспертов, около 8 000 бразильских женщин были оснащены спиралями в государственных больницах.

Роза — одна из них. Но сразу после введения начались проблемы: у нее началось сильное кровотечение, боли в животе, начали выпадать волосы. Наступила депрессия. Из-за всего этого она не могла сосредоточиться и в итоге потеряла работу.

В США компания Bayer уже выплатила миллионы

Роза не единичный случай — множество бразильских женщин жаловались на сильные боли после введения «Essure». Между тем, более 300 женщин с аналогичными жалобами объединились и требуют от компании Bayer компенсации — по меньшей мере 30 миллионов евро. «Но до сих пор компания Bayer отказывается платить, утверждая, что продукт не имеет побочных эффектов», — объясняет Роза.

В письменном заявлении для Первой программы немецкого общественного вещателя ARD группа Bayer заявила, что «продолжает отстаивать безопасность и эффективность Essure, которая была доказана в ходе обширных исследований». Это заявление стало неожиданностью, поскольку в других странах концерн из Леверкузена уже давно достиг мирового соглашения с жертвами Essure: в США женщинам, получившим аналогичные жалобы, было выплачено 1,35 млрд евро. В результате было удовлетворено 90 процентов из 39 000 жалоб.

Пострадавшие намерены жаловаться и в Германии

«Это абсолютно несправедливо, что компания Bayer должна платить миллиарды в США, чтобы избавиться от судебного иска, а в Бразилии она не хочет и пальцем пошевелить», — жалуется Роза. Со своей стороны, фармацевтическая группа отмечает, что «урегулирование в США отражает коммерческое решение, обусловленное в значительной степени особенностями правовой системы США, включая высокие затраты на судебные процессы в США».

Роза чувствует, что к ней относятся как к гражданину второго сорта. Она и другие женщины обратились к международным адвокатам и хотят подать жалобу на Bayer и в Германии, поскольку концерн до сих пор не ответил на их письменные требования.

«Деньги не вернут мне здоровье. Но с помощью компенсации я смогу хотя бы оформить частную медицинскую страховку, чтобы пройти детальное обследование и получить необходимую терапию», — говорит Роза.

«Essure» выведена с бразильского рынка

В 2018 году «Essure» была отозвана с бразильского рынка. В это время состояние Розы начало ухудшаться. Чтобы избавить ее от боли, ей удалили спираль. Но вмешательство не обошлось без осложнений, так как продукт Bayer уже оставил свой след на теле Розы. Поэтому ей пришлось удалить яичники. Потребовалась вторая операция по удалению матки, так как части спирали соприкасались с ней. Ей также предстоит третья операция по удалению кист.

Тем временем концерн Bayer продолжал утверждать, что не совершал никаких ошибок и не виноват; Роза до сих пор борется с последствиями. Она безработная и выживает благодаря государственной помощи на борьбу с пандемией коронавируса. Но в октябре эти льготы будут прекращены.

«Мы были подопытными кроликами», — говорит Роза, и она надеется, что концерн Bayer все же отреагирует и достигнет внесудебного урегулирования. В противном случае пострадавшие женщины, которых насчитывается около 300, подадут жалобу.