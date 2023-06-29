Встановлено 10 найдешевших для туристів пляжів у Європі: найкращий опинився у Туреччині

Список найдоступніших пляжів для туристів у Європі опублікувала компанія Omio після того, як провела відповідне дослідження. Абсолютним лідером рейтингу став пляж на півдні Туреччини. Також до списку найкращих бюджетних місць на узбережжі увійшли ще дві організовані турецькі ділянки біля моря.

Наведемо топ-10 найдешевших пляжів у Європі:

Пляж Клеопатри, Туреччина Лонг-Біч, Чорногорія Приморсько, Болгарія Плайя-де-Сес-Іллетес, Іспанія Золоті піски, Болгарія Сіде Халк, Туреччина Герінгсдорф, Німеччина Яхсі, Туреччина Затока Фігового дерева, Кіпр Агадір, Марокко

Ось які ціни знайшли дослідники на рекордно дешевому турецькому пляжі:

пиво коштує приблизно 1.26 євро; пляшка води – близько 0,37 євро – за мірками пляжу недорого, кажуть туристи; Якщо хочеться остудитися морозивом, відпочиваючим теж не доведеться сильно витрачатися, оскільки смачні ласощі на пляжі обійдуться в середньому приблизно 0,12 євро; легкий обід коштує приблизно 5,12 євро.

Навіть за межами пікових літніх місяців погода в цьому регіоні зазвичай залишається спекотною та сонячною, середня температура становить близько +24 °C. Для порівняння: у липні-серпні вона тримається в середньому на позначці +34 °C.

Які коментарі відпочиваючі залишають на сайтах-відгуків?

Наприклад, на платформі Tripadvisor пляж подобається багатьом гостям міста. Вони залишають захоплені відгуки, відзначаючи чистоту, широкий вибір зручностей та чудову обстановку.

Перерахуємо деякі з них:

«Це прекрасний чистий пляж з безліччю шезлонгів, декількома місцями, де можна перекусити, і за необхідності їжу можна принести до вашого шезлонгу».

«Це справді гарний пляж, де можна провести весь день. Хвилі тут сильні! Є шезлонги, роздягальні, бари та кафе, всі на увазі»

«Який гарний пляж! Вода прозора, як морська хвиля, а сам пляж широкий, там ніколи не відчуєш себе у стиснутих умовах. Багато місця та все дуже чисто. Я обожнюю пальми та вид на скелю із замком. Не можу дочекатися, щоб повернутися сюди знову!

Хороша новина полягає в тому, що Аланія є популярним місцем для відпочинку, тому тут є багато варіантів для вибору, незалежно від того, чи шукаєте бюджетний відпочинок чи готові дозволити собі трохи розкоші для особливої події.