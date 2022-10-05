У Європарламенті обговорюють вступ Болгарії та Румунії до Шенгену

На сьогоднішній зустрічі у Страсбурзі Європарламент обговорить приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.

Очікується, що депутати Європарламенту закликатимуть розширити зону вільного пересування, щоб включити до неї всі держави-члени ЄС, які хочуть бути включені до неї. Крім Болгарії та Румунії, Хорватія, Кіпр та Ірландія нині не входять до Шенгенської зони.

Це не перші дебати у Європарламенті, на яких звучить заклик до країн долучитися до зони вільного пересування. Звернення було й у резолюціях, ухвалених у 2018 та 2020 роках, а також у минулорічному звіті про функціонування Шенгенської зони. Європейська комісія також неодноразово зверталася на користь Болгарії та Румунії.