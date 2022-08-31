Німеччина підтримала членство Болгарії, Румунії та Хорватії у Шенгенській зоні.

Глава Німеччини Олаф Шольц заявив, що три країни виконали вимоги, необхідні, щоб стати повноправними членами Шенгенської зони, і запропонував Європейському союзу вирішити всі формальності, що залишилися.

Під час свого візиту до Праги Шольц заявив, що Шенген є одним із найбільших досягнень ЄС, яке необхідно захищати і розвивати далі.

«Хорватія, Румунія та Болгарія відповідають усім технічним вимогам для повноправного членства. Я працюватиму над тим, щоб вони стали нашими повноправними членами», — йдеться у заяві Шольца.

Болгарія та Румунія зовсім недавно зверталися із черговим закликом до експертів ЄС. Його головна ідея – переглянути готовність цих двох країн до вступу до Шенгену. При цьому Болгарія та Румунія наполягають на тому, щоб ЄС оголосив про своє рішення під час зустрічі лідерів, яка має відбутися у грудні.

Раніше у травні Комісія Європейського Союзу закликала Європейську раду ухвалити рішення, які б дозволили Болгарії, Хорватії та Румунії стати частиною Шенгенської.

Коментарі Комісії з цього питання було подано у звіті про стан Шенгенської зони. У заяві Комісії йдеться, що ці три країни успішно виконали всі умови, щоб увійти до Шенгену та відкрити кордони.

Експерти зазначають, що Єврокомісія протягом досить тривалого часу потребує приєднання Болгарії, Хорватії та Румунії до Шенгенської зони. Проте цей процес не завершено досі.