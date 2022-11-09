Названо недооцінені туристичні місця Європи у 2022 році

Азорські острови і Північна Греція визнані недооціненими туристичними напрямками в Європі за підсумками 2022 року.

Згідно з галузевим звітом World Travel Market (WTM) London за 2022 рік, 14,5% респондентів, які взяли участь у дослідженні, вказали, що Азорські острови були найбільш недооціненим напрямом у світі, а ще 14% висловилися за Північну Грецію.

Зокрема, автономний регіон Португалії Азорські острови приваблює мандрівників завдяки своїй природній красі, дикій природі та невимушеному способу життя. У липні 2022 року кількість пасажирів, які прибули на Азорські острови, досягла найвищого рівня за п’ять років: всього в місцевих аеропортах приземлилося 252 483 пасажири.

Для Північної Греції 2022 також ознаменувався зростанням кількості пасажирів, що прибувають. Дані WTM London показують, що хоча Північна Греція не так відвідувана, як південь материка та інші острови, їй є що запропонувати.

“Гора Олімп, найвища гора країни, довгий час була міфічним місцем, де, як казали, жили боги Стародавньої Греції. Літохоро, відомий як Місто Богів, знаходиться приблизно за 100 км від Салоніків, другого за величиною міста Греції”, – йдеться в заяві WTM London, що пропонує більшій кількості людей відвідати цю частину Греції.

WTM London підкреслив, що півострів Халкідікі також є приголомшливою частиною Греції.

Топ-10 найбільш недооцінених туристичних напрямків у Європі:

Азорвські острови, Португалія (14,5%). Північна Греція (14%). Болгарія (10%). Шотландія (10%). Естонія (9,5%). Нідерланди (9%). Сицилія, Італія (9%). Словенія (9%). Уельс (8%). Братислава, Словаччина (7%).

Куди поїхати у відпустку 2023 року

Раніше а Американська фінансова корпорація AMEX назвала 10 популярних туристичних напрямків, відпочинок по яких мандрівники вже бронюють на 2023 рік.

До цього авторитетний журнал про географію, природу, культуру та подорожі National Geographic назвав топ-25 місць у світі, які варто відвідати у 2023 році.

Водночас у жовтні 2022 року назвали переможців щорічної премії World Travel Awards Europe 2022, яка вважається аналогом “Оскара” у сфері туризму. Абсолютним тріумфатором церемонії стала Португалія, яка загалом здобула цього року близько 30 нагород, у тому числі у головній категорії “Кращий туристичний напрямок у Європі”.