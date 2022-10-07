Греція здобула 17 нагород у фіналі премії World Travel Awards 2022

Греція отримала понад півтора десятка нагород на європейській гала-церемонії World Travel Awards 2022, яка відбулася в Іспанській Майорці.

Під час 29-ї церемонії цьогорічної премії World Travel Awards, також відомої як «Туристичний Оскар», Афіни були визнані провідним європейським напрямом сталого туризму. Крім того, велика кількість грецьких готелів була відзначена в різних категоріях, так само як і грецькі туристичні компанії та спеціалізовані туристичні бюро.

Премія World Travel Awards присуджується з 1993 року. Вибір роблять майстри, зайняті в промисловості туризму. Мета премії – допомогти туристичному сектору вдосконалюватись, одночасно стимулюючи конкурентоспроможність та якість туристичних послуг.

Греція отримала загалом 17 нагород у різних категоріях, серед яких: «Провідний пляжний курорт Європи», «Провідний бутік-готель Європи», «Провідний бутік-курорт Європи», «Провідний конференц-курорт Європи» та ін.

«Найкращим туристичним напрямом у Європі» за підсумками премії World Travel Awards було визнано Португалію. Вона стала володарем та 30 інших нагород.