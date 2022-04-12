Кіпр та Болгарія стурбовані майбутнім літнім сезоном

Російські туристи – дуже важливі гості на Кіпрі та в Болгарії. Проте зараз клієнтська база скорочується через санкції ЄС проти Росії. Туреччина може зайняти третє місце – принаймні, в одному регіоні попит зростає.

На Кіпрі та в Болгарії туристична галузь турбується про літній сезон 2022 року. Санкції ЄС проти Росії, найімовірніше, майже повністю відлякають російських гостей. Після спаду продажів, викликаного пандемією, багато компаній побоюються, що ще довго не вдасться звести кінці з кінцями. Туреччина може отримати зиск: Анкара виступає проти санкцій і тримає свій повітряний простір відкритим для російських літаків.

Російський посол у Нікосії Станіслав Осадчий прямо сказав кіпрському телеканалу незабаром після початку війни: “Звідки Кіпр візьме російських туристів? Вони не приїдуть!” Нікосія закрила свій повітряний простір для російських літаків. Кіпр вистрілив собі в коліно, сказав Осадчий. Натомість росіяни їдуть до Туреччини і витрачають там свої гроші.

Раніше росіяни становили близько 25 відсотків відпочиваючих на острові. “Якщо припустити, що ми втратимо всіх цих гостей, це буде коштувати до двох відсотків нашого валового внутрішнього продукту”, – попереджає міністр фінансів Костянтинос Петридис.

Невдалий літній сезон також маячить на обрії для чорноморського узбережжя Болгарії. Готелі там зараз розміщують військових біженців із України. Крім російських та українських туристів, 350 000 або близько того російських власників нерухомості для відпочинку також можуть згаяти свій шанс – нині між країнами немає авіасполучення. З початку війни також майже не було бронювань із Західної та Центральної Європи. Ймовірно, країна перебуває надто близько до театру бойових дій.

Поки незрозуміло, чи російські туристи відправляться цього року до Туреччини. Там теж побоюються спаду. Якщо війна продовжиться і не буде жодних нових розробок, лише 30 відсотків росіян приїдуть”, – заявив турецьким ЗМІ голова туристичної асоціації “Етик” Мехмет Іслер. Вже є скасування, додав він. ними йдуть близько 3 мільйонів німців та 2 мільйони українців, за даними статистичного агентства.

Агенти з нерухомості в Анталії, з іншого боку, повідомляють про значно більшу кількість запитів від російських та українських клієнтів. Експерти відзначають, що нинішній попит у два з половиною рази вищий, ніж зазвичай у цю пору року.