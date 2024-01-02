Дві популярні туристичні країни отримали дозвіл на часткове надходження до Шенгену.

Румунія та Болгарія досягли угоди з Австрією про приєднання до Шенгенської зони з відкритими кордонами повітрям і морем з березня 2024 року, а переговори про сухопутні кордони продовжаться наступного року. Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Румунії.

“З березня румуни зможуть користуватися перевагами Шенгенської зони на повітряних та морських шляхах”, – сказав прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. “Я переконаний, що у 2024 році ми завершимо переговори і щодо сухопутних кордонів”.

Австрія виступила проти розширення безвізової Шенгенської зони на Румунію та Болгарію на зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу рік тому, заявивши, що рівень нелегальної імміграції все ще надто високий і що обидві країни мають зробити більше для її запобігання перед вступом до Шенгенської зони.

Після того, як вони домовилися про посилення заходів безпеки на кордонах та заручилися підтримкою інших країн ЄС, Австрія частково поступилася, запропонувавши поетапний вступ.

Шенгенська зона Європи – останні новини

Раніше президент Румунії заявив, що “шенген” більше не функціонує, оскільки багато держав, у тому числі в Центральній Європі, закрили свої кордони через міграцію.

Угорщина погрожувала накласти вето на вступ Болгарії до Шенгенської зони Європи, якщо вона не скасує рішення про підвищення плати за транзит російського газу своєю територією.

До Шенгенської зони відкритих кордонів наразі входять 23 із 27 країн-членів блоку, а також Швейцарія, Норвегія, Ліхтенштейн та Ісландія, які не входять до ЄС.