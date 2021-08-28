Болгарія загубила план розвитку газотранспортної інфраструктури країни

Болгарські парламентарі з’ясували, що в Болгарії втрачений план розвитку газотранспортної інфраструктури країни. Це стало ясно після заяви міністра енергетики Андрія Живкова. Також з’ясували, що дублікат можливо є у «Газпрому». Народні збори Болгарії вирішило зобов’язати підприємство «Булгартрансгаз» звернутися до російського газового монополіста з проханням отримати копію плану розвитку газотранспортної інфраструктури Болгарії, до складу якої увійшов проект продовження газопроводу «Турецький потік», названий «Балканським потоком».

«Газпрому» буде направлено лист, формулювання якого уточнюється. На виконання цього доручення депутати відвели два тижні. Рішення прийнято за пропозицією заступника голови парламентської комісії з енергетики Мартіна Димитрова.

Спочатку пропонувалося від імені комісії направити лист міністру енергетики РФ Миколі Шульгінову з проханням надати копію чинного плану і всіх додатків до документа.

«Це буде дурістю – оголосити, що ми втратили документи. Мені не хочеться уявляти, як будуть знущатися над нами, якщо цей лист потрапить в недружні руки», – прокоментував ситуацію депутат від ДПС Станіслав Анастасов. Його колега з ГЕРБ Жечо Станков, який був заступником міністра енергетики, також вважає, що країна буде дискредитована.

В результаті за пропозицією БСП адресат листа був змінений, і парламентарії вирішили, що їм стане компанія «Булгартрансгаз», яка буде зобов’язана надати парламентській комісії план розвитку газотранспортної інфраструктури країни. А якщо його не знайдуть (а його точно не знайдуть), то підприємство, а не держорган, що не так соромно, запросить копії втрачених документів у «Газпрому».

Джерело: «Російська Болгарія»