Скандал! У Болгарії загублений план розвитку газотранспортної інфраструктури країни

Болгарские парламентарии выяснили, что в Болгарии потерянный план развития газотранспортной инфраструктуры страны. Это стало ясно после заявления министра энергетики Андрея Живкова. Также выяснили, что дубликат возможно у «Газпрома». Народное собрание Болгарии решило обязать предприятие «Булгартрансгаз» обратиться к российскому газовому монополисту с просьбой получить копию плана развития газотранспортной инфраструктуры Болгарии, в состав которой вошел проект продления газопровода «Турецкий поток», названный «Балканским потоком».

«Газпрому» будет направлено письмо, формулировка которого уточняется. Во исполнение этого поручения депутаты отвели две недели. Решение принято по предложению заместителя председателя парламентской комиссии по энергетике Мартина Димитрова.

Сначала предлагалось от имени комиссии направить письмо министру энергетики РФ Николаю Шульгинову с просьбой предоставить копию действующего плана и всех приложений к документу.

«Это будет глупостью — объявить, что мы потеряли документы. Мне не хочется представлять, как будут издеваться над нами, если это письмо попадет в недружественные руки», — прокомментировал ситуацию депутат от ДПС Станислав Анастасов. Его коллега из ГЭРБ Жечо Станков, который был заместителем министра энергетики, также считает, что страна будет дискредитирована.

В результате по предложению БСП адресат письма был изменен, и парламентарии решили, что им станет компания «Булгартрансгаз», которая будет обязана предоставить парламентской комиссии план развития газотранспортной инфраструктуры страны. А если его не найдут (а его точно не найдут), то предприятие, а не госорган, не так стыдно, пригласит копии утраченных документов у «Газпрома».

Источник: «Российская Болгария»