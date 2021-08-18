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Напруженість на кордоні Литви та Білорусі наростае, Литва опублікувала відеозапис провокації

Литва заявила, що білоруські офіцери незаконно виштовхували мігрантів через кордон

Гліб Парфененко
Литва заявила, що білоруські офіцери незаконно виштовхували мігрантів через кордон (ВІДЕО)

Знову напруженість між Білоруссю і країнами Балтії. Литва зіткнулася з безпрецедентною міграційним кризою, оскільки Мінськ продовжує політику відправки тисяч біженців до кордону.

Литва звинуватила 12 білоруських офіцерів спецназу в незаконному проникненні на її територію з метою витіснення групи мігрантів через кордон.

Прикордонна служба Литви повідомила, що білорусам неодноразово заявляли, що вони порушили кордон під час напруженого інциденту у вівторок.

Але Білорусь оскаржила це і звинуватила литовських охоронців в насильстві по відношенню до мігрантів.

Міністри ЄС зустрінуться пізніше, щоб обговорити недавній приплив мігрантів з Білорусі.

У цьому році понад 4100 мігрантів, в основному іракців, нелегально в’їхали в Литву, яка є членом ЄС, із сусідньої Білорусі.

Зростання числа незаконних переходів почався в червні після того, як ЄС ввів санкції стосовно колишнього президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Інцидент на кордоні у вівторок – останній розрив в литовсько-білоруських відносинах, які значно погіршилися за останні місяці.

Прикордонна служба бі інциденту, на якій видно, як 12 білоруських офіцерів, озброєних щитами і захисним спорядженням, вишикувалися в строю, коли мігранти дерлися до литовської території в канаві внизу.

Пізніше на відео білоруси заходять в рів, який, за словами литовських прикордонників, позначає кордон.

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що 35 мігрантів були «насильно витіснені» білорусами.

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що литовські прикордонники активізують патрулювання у відповідь на «провокацію».

На видео видно, как литовские пограничники борются с мигрантами, некоторых из них повалили на пол.

Белорусская пограничная служба обвинила литовских охранников в сознательном игнорировании «всех просьб о предоставлении убежища».

Джерело: BBC

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