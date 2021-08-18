Напруженість на кордоні Литви та Білорусі наростае, Литва опублікувала відеозапис провокації

Знову напруженість між Білоруссю і країнами Балтії. Литва зіткнулася з безпрецедентною міграційним кризою, оскільки Мінськ продовжує політику відправки тисяч біженців до кордону.

Литва звинуватила 12 білоруських офіцерів спецназу в незаконному проникненні на її територію з метою витіснення групи мігрантів через кордон.

Прикордонна служба Литви повідомила, що білорусам неодноразово заявляли, що вони порушили кордон під час напруженого інциденту у вівторок.

Але Білорусь оскаржила це і звинуватила литовських охоронців в насильстві по відношенню до мігрантів.

Міністри ЄС зустрінуться пізніше, щоб обговорити недавній приплив мігрантів з Білорусі.

Очередные свидетельства «демократии» по-литовски Инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина. Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют. pic.twitter.com/BrjUE2qZO5 — Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) August 17, 2021

У цьому році понад 4100 мігрантів, в основному іракців, нелегально в’їхали в Литву, яка є членом ЄС, із сусідньої Білорусі.

Зростання числа незаконних переходів почався в червні після того, як ЄС ввів санкції стосовно колишнього президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Інцидент на кордоні у вівторок – останній розрив в литовсько-білоруських відносинах, які значно погіршилися за останні місяці.

Прикордонна служба бі інциденту, на якій видно, як 12 білоруських офіцерів, озброєних щитами і захисним спорядженням, вишикувалися в строю, коли мігранти дерлися до литовської території в канаві внизу.

Пізніше на відео білоруси заходять в рів, який, за словами литовських прикордонників, позначає кордон.

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що 35 мігрантів були «насильно витіснені» білорусами.

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що литовські прикордонники активізують патрулювання у відповідь на «провокацію».

На видео видно, как литовские пограничники борются с мигрантами, некоторых из них повалили на пол.

Белорусская пограничная служба обвинила литовских охранников в сознательном игнорировании «всех просьб о предоставлении убежища».

Джерело: BBC