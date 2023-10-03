У Туреччині судитимуть туристку за крадіжку стародавнього каміння

У Туреччині заарештували туристку з Бельгії Кім Мергітс за спробу вивезення стародавнього каміння, яке належить до історичної пам’ятки.

За даними видання, мандрівницю затримали під час спроби вильоту на батьківщину, коли доглядали багаж. Її звинувачують у крадіжці трьох археологічних артефактів, які вона взяла із міста Манавгат на сході Туреччини.

Туристка з Антверпена розповіла, що не підозрювала про історичну значущість цього каміння і хотіла забрати їх додому, щоб помістити в акваріум. Про те, що каміння перебуває під захистом турецького закону про захист культурних та природних цінностей, вона дізналася лише від працівників митниці.

“Ми розуміємо, що ми не маємо рації і що зробили тут щось, що не відповідає закону, але просто накладіть штраф. Ми збираємося його заплатити. Це не має значення скільки. Ми розуміємо, що допущена помилка. Але мене карають набагато суворіше”, – наводить слова 28-річної бельгійки Sky News.

Відповідно до законів Туреччини, вивезення таких артефактів із країни заборонено. Кім загрожує великий штраф чи навіть ув’язнення. На даний момент вона очікує на засідання суду. Її підозрюють у контрабанді.

Зазначається, що історичні знахідки відправили на експертизу до Археологічного музею Анталії. На думку експертів, два камені – це “шматки покриття для підлоги”, ще один – “архітектурна прикраса з двома розетками”.