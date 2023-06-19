Названо країни Європи, які є лідерами з відмов у видачі Шенгену

За підсумками 2022 року лідером із відмови у видачі Шенгену серед країн Європейського союзу стала Естонія. Дипломатичні місії цієї країни в Єгипті, Туреччині та Індії відхилили велику кількість заяв, внаслідок чого сотні людей не змогли перетнути кордон, повідомляє SchengenVisaInfo.

Посольство Естонії в Каїрі відхилило майже дві третини всіх заяв на отримання шенгенської візи минулого року, що становить найвищий відсоток. Те саме сталося в Туреччині та Індії, де було відхилено 56% та 52,1% усіх заявок на Шенген відповідно. У списку країн із високими відсотками відмов також Мальта, Швеція, Бельгія та Франція.

Коментуючи цифри, прес-аташе Міністерства закордонних справ Естонії Ганна Тислер-Лаврентьєв повідомила, що у всіх країнах Шенгенської угоди є високий відсоток відмов. Якщо говорити про заявки на отримання візи, подані громадянами Єгипту, Туреччини та Індії, Тіслер-Лаврентьєв пояснила, що причина відмов у необґрунтованості поїздок. Претенденти не змогли довести, що Естонія для них – не спосіб дістатися інших країн ЄС.

«Проблема полягає у достовірності документів, що підтверджують мету поїздки, які подаються при оформленні візи, і коли є підстави сумніватися в тому, що пунктом призначення є Естонія, а не інша держава Шенгенської зони», – сказала Тіслер-Лаврентьєв.

На додаток до вищезгаданого Тіслер-Лаврентьєв зазначила, що інформація, надана заявниками на отримання шенгенської візи, що вводить в оману, також є фактором для відмови. Багато заявників стверджують, що відвідують родичів в Естонії лише для того, щоб дізнатися, що ці родичі більше не проживають в Естонії.

У той час, як в Естонії одні з найсуворіших правил видачі шенгенських віз, є країни, які більш лояльні до іноземців. Портал SchengenVisaInfo нещодавно поділився списком 10 країн із найнижчим рівнем відмов за даними 2022 року: