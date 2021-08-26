ГоловнаАВСТРІЯВ Австрії вакцинують від коронавірусу в супермаркетах
АВСТРІЯ

В Австрії вакцинують від коронавірусу в супермаркетах

Гліб Парфененко
В Австрії вакцинують в супермаркетах

Центри вакцинації відкриті в віденських супермаркетах

Муніципалітет сподівається, що таким чином він надасть своїм громадянам більше можливостей для легкої імунізації без попередньої реєстрації. Не потрібно здійснювати покупки в магазинах, де проводяться вакцинації.

Проте, торговий центр у Відні розглядає можливість видачі торгових ваучерів на 100 євро тим, хто хоче пройти вакцинацію в супермаркеті, що розташований в будівлі. Таким чином, ідея полягає в тому, щоб збільшити кількість вакцинованих проти коронавіруса.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодавакцинаТалібанПравила в'їздупожежаземлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International