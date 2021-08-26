В Австрії вакцинують від коронавірусу в супермаркетах

Центри вакцинації відкриті в віденських супермаркетах

Муніципалітет сподівається, що таким чином він надасть своїм громадянам більше можливостей для легкої імунізації без попередньої реєстрації. Не потрібно здійснювати покупки в магазинах, де проводяться вакцинації.

Проте, торговий центр у Відні розглядає можливість видачі торгових ваучерів на 100 євро тим, хто хоче пройти вакцинацію в супермаркеті, що розташований в будівлі. Таким чином, ідея полягає в тому, щоб збільшити кількість вакцинованих проти коронавіруса.