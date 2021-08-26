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АВСТРИЯ

В Австрии вакцинируют от коронавируса в супермаркетах

Глеб Парфененко
В Австрии вакцинируют от коронавируса в супермаркетах

Центры вакцинации открыты в венских супермаркетах

Муниципалитет надеется, что таким образом он предоставит своим гражданам больше возможностей для легкой иммунизации без предварительной регистрации. Не нужно совершать покупки в магазинах, где проводятся вакцинации.

Однако, торговый центр в Вене рассматривает возможность выдачи торговых ваучеров на 100 евро тем, кто хочет пройти вакцинацию в супермаркете, расположенном в здании. Таким образом, идея заключается в том, чтобы увеличить количество вакцинированных против коронавируса.

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