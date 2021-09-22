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Великобритания и США назвали условие признания талибов

Глеб Парфененко
Великобритания и США назвали условие признания талибов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел встречу с президентом США Джо Байденом. Они обсудили результаты совместной миссии в Афганистане и дальнейшее развитие ситуации в стране.

Байден и Джонсон согласились, что они должны предотвратить кризис в Афганистане гуманитарными и дипломатическими средствами.

«Премьер-министр и президент Байден согласились, что лучшим способом почтить память тех, кто отдал свою жизнь ради улучшения Афганистана, будет использование всех имеющихся дипломатических и гуманитарных средств для предотвращения гуманитарного кризиса и закрепления достижений в Афганистане» говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

По мнению сторон, признание террористической группировки «Талибан» должно быть «скоординированным и зависеть от соблюдения прав человека с его стороны».

На встрече Байден и Джонсон затронули также вопросы отношений с Россией и Китаем.

«Стороны договорились, что Соединенное Королевство и Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать подход к этим вопросам на основе общих ценностей», — добавляет британская сторона в материале.

Премьер-министр Великобритании встретился с вице-президентом США Камала Харрис. В пресс-службе Белого дома отметили, что Харрис выразил благодарность Джонсону за «вклад и жертвы Великобритании за 20 лет ее присутствия в Афганистане и ее позицию лидера в борьбе с изменением климата». Кроме того, они обсудили необходимость «более тесной координации международных усилий в вопросе коренных причин миграции».

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