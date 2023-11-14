Названо топ-5 країн, де любителів спиртних напоїв найбільше

Найбільше любителів спиртних напоїв серед мешканців Данії, Румунії та Великобританії. Про це свідчать результати великого дослідження, проведеного Міжнародною організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Наголошується, що в 29 країнах, що фігурують у дослідженні, в середньому кожен п’ятий дорослий (19%) зізнався, що, принаймні, раз на місяць вживає “велику дозу” спиртних напоїв. Не стало відкриттям, що найменше серед мешканців мусульманських країн. Наприклад, у Туреччині – лише 3%. У країнах-лідерах цього списку понад 30% дорослого населення “добре випиває” щонайменше раз на місяць.

Загалом перша п’ятірка лідерів має такий вигляд:

Данія,

Румунія,

Великобританія,

Люксембург,

Німеччина.

Дослідники стверджують, що в період з 2011 до 2021 року споживання алкоголю знизилося в 23 країнах, причому найбільше скорочення спостерігалося в Литві та Ірландії. Латвія, Мексика та Норвегія зазнали найбільшого зростання у тій же категорії.

Згідно з дослідженням, чоловіки більш схильні напиватися ніж жінки: 26% проти 12% загалом у світі.

Дещо інакше ситуація виглядає із середнім споживанням спиртних напоїв у розрахунку на душу населення. Тут першу п’ятірку складають:

Латвія,

Литва,

Чехія,

Болгарія,

Естонія.

Там у середньому споживають у перерахунку на чистий спирт по 11-12 літрів на рік. Але традиційно цей вид статистичного виміру критикують за те, що його можуть дуже перекручувати туристи, які підвищують статистику випитого, але не потрапляють у фінальні розрахунки.

Дослідження не включає деякі “ключові” з точки зору алкоголізму країни. Наприклад, Росія не була включена в дослідження, тому що вона не є членом ОЕСР, і переговори про її включення припинилися після анексії Криму у 2014 році.