Саудівська Аравія готується відкрити перший алкогольний магазин для дипломато

Саудівська Аравія готується відкрити у столиці Ер-Ріяді свій перший магазин алкоголю, який обслуговуватиме виключно дипломатів-немусульман.

Як пише Reuters, клієнти повинні будуть зареєструватися через мобільний додаток, отримати код допуску від міністерства закордонних справ і дотримуватись щомісячних квот на покупки, повідомляється в документі. Новий магазин буде розташований у Дипломатичному кварталі Ер-Ріяда – районі, де знаходяться посольства та дипломати, і вхід до нього буде “суворо обмежений”. Раніше алкоголь був доступний лише через дипломатичну пошту чи чорному ринку.

Цей крок є важливою віхою у зусиллях королівства, очолюваного спадкоємцем принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом, щодо відкриття ультраконсервативної мусульманської країни для туризму та бізнесу, оскільки вживання алкоголю заборонено ісламом. Це також є частиною ширших планів, відомих як Vision 2030, створення постнафтової економіки.

Саудівська Аравія, яка була відносно закритою протягом десятиліть, останніми роками пом’якшила суворі соціальні кодекси, такі як поділ чоловіків та жінок у громадських місцях та вимога до жінок носити повністю закриті чорні шати. Зміцнення влади принца Мухаммеда супроводжувалося такими змінами, як відкриття країни для нерелігійного туризму, концертів та дозвіл жінкам керувати автомобілем, а також придушення інакодумства та політичних суперників.

Концепція 2030 також включає розвиток місцевої промисловості та логістичних центрів і спрямована на створення сотень тисяч робочих місць для громадян Саудівської Аравії.