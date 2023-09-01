У найпопулярнішому місті Туреччини заборонили пити алкоголь: названі місця та штрафи

Радикальні зміни у політику вживання спиртного на своїй території внесли влада найпопулярнішого у туристів міста в Туреччині. Йдеться про Стамбул, де згідно з останнім указом губернатора туристам та місцевим повністю заборонили пити алкоголь у громадських місцях. За порушення передбачено штрафи. Які саме локації потрапили до «стоп-листу» влади, які санкції загрожують за розпиття там спиртного?

Що сталося та чому?

Як зазначили турецькі ЗМІ з посиланням на прес-реліз губернатора Стамбула, це рішення було оголошено у циркулярі від 17 серпня 2023 року, проте говорити про нього почали лише нещодавно. У документі наголошувалося, заборона спрямована на запобігання різноманітним неприємним інцидентам у громадських місцях, які не відбувалися б, якби не алкогольне сп’яніння учасників НП. Таких випадків у практиці стамбульської поліції більшість.

За даними, тих, хто все ж таки порушить цю заборону і вживатиме алкоголь у громадських місцях, зобов’яжуть сплатити штраф у розмірі 617 лір, тобто, близько 855 грн. за поточним курсом. Заходи покликані налагодити дотримання нових правил та підтримати громадський порядок у туристичному місті.

Після широкого обговорення рішення в соціальних мережах губернатор Стамбула Давут Гюль видав заяву, в якій наголосив, що дане рішення не внесло нових практичних змін у політику вживання алкоголю, а лише нагадало зобов’язання, передбачені законом № 4250. У заяві також говорилося, що причиною заходу стали скарги на інциденти, що порушують громадський порядок, які надходили від різних джерел, включаючи старост районів, спільноти у соціальних мережах та звичайних громадян.

Перерахуємо, де заборонено розпивати алкоголь у Стамбулі:

Громадські морські та прибережні території Пляжі Парки Місця для пікніків Набережні

Ці публічні місця тепер підпадають під заборону вживання алкогольних напоїв, за винятком підприємств, які мають ліцензію на продаж та вживання алкоголю.

Також у циркулярі влада нагадала чинні положення:

Продаж алкоголю неповнолітнім (до 18 років) заборонено. Роздрібний продаж алкоголю дозволено з 06:00 ранку до 22:00 вечора. Виняток становлять ресторани та інші заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю. Забороняється вчиняти дії, які можуть порушити суспільний лад через вживання алкоголю. Продаж та споживання спиртного дозволені лише на підприємствах, які мають відповідну ліцензію.