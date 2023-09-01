У найпопулярнішому місті Туреччини заборонили пити алкоголь: названі місця та штрафи

Радикальні зміни у політику вживання спиртного на своїй території внесли влада найпопулярнішого у туристів міста в Туреччині. Йдеться про Стамбул, де згідно з останнім указом губернатора туристам та місцевим повністю заборонили пити алкоголь у громадських місцях. За порушення передбачено штрафи. Які саме локації потрапили до «стоп-листу» влади, які санкції загрожують за розпиття там спиртного?
Що сталося та чому?
Як зазначили турецькі ЗМІ з посиланням на прес-реліз губернатора Стамбула, це рішення було оголошено у циркулярі від 17 серпня 2023 року, проте говорити про нього почали лише нещодавно. У документі наголошувалося, заборона спрямована на запобігання різноманітним неприємним інцидентам у громадських місцях, які не відбувалися б, якби не алкогольне сп’яніння учасників НП. Таких випадків у практиці стамбульської поліції більшість.
За даними, тих, хто все ж таки порушить цю заборону і вживатиме алкоголь у громадських місцях, зобов’яжуть сплатити штраф у розмірі 617 лір, тобто, близько 855 грн. за поточним курсом. Заходи покликані налагодити дотримання нових правил та підтримати громадський порядок у туристичному місті.
Після широкого обговорення рішення в соціальних мережах губернатор Стамбула Давут Гюль видав заяву, в якій наголосив, що дане рішення не внесло нових практичних змін у політику вживання алкоголю, а лише нагадало зобов’язання, передбачені законом № 4250. У заяві також говорилося, що причиною заходу стали скарги на інциденти, що порушують громадський порядок, які надходили від різних джерел, включаючи старост районів, спільноти у соціальних мережах та звичайних громадян.
Перерахуємо, де заборонено розпивати алкоголь у Стамбулі:
- Громадські морські та прибережні території
- Пляжі
- Парки
- Місця для пікніків
- Набережні
Ці публічні місця тепер підпадають під заборону вживання алкогольних напоїв, за винятком підприємств, які мають ліцензію на продаж та вживання алкоголю.
Також у циркулярі влада нагадала чинні положення:
- Продаж алкоголю неповнолітнім (до 18 років) заборонено.
- Роздрібний продаж алкоголю дозволено з 06:00 ранку до 22:00 вечора. Виняток становлять ресторани та інші заклади, які мають ліцензію на продаж алкоголю.
- Забороняється вчиняти дії, які можуть порушити суспільний лад через вживання алкоголю.
- Продаж та споживання спиртного дозволені лише на підприємствах, які мають відповідну ліцензію.