У Турецьких готелях планують виключити алкоголь із системи “все включено”

У Туреччині з’явилася ідея змінити концепцію “все включено” у рамках пакетних турів, виключивши з неї алкоголь.

Ціль такої ініціативи полягає в тому, щоб посилити привабливість відпочинку в країні для сімейних мандрівників. За інформацією, представленою на TurizmGuncel.com, компанія Bentour висловила пропозицію щодо перегляду тарифів на тури до Туреччини. Генеральний директор компанії, Деніз Угур, наголошує на важливості створення базових варіантів “все включено”, які або містять менше алкоголю, або зовсім виключають його.

Такий крок сприятиме залученню сімей, орієнтованих на безалкогольний відпочинок у Туреччині.

За даними видання, цього року ціни на готелі в Туреччині перевищили рівень цін на багато інших курортів Середземномор’я. Деніз Угур вважає, що зниження вартості сімей з дітьми допоможе зберегти доступність відпочинку в Туреччині. Він пропонує включити до асортименту базові пакети “все включено”, в яких алкогольні напої не надаватимуться.

Це пов’язано з тим, що високі податки на алкоголь у Туреччині негативно впливають на вартість путівок і турів у результаті.