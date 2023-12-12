У Туреччині анонсували кардинальну зміну системи “Все включено”

Кардинальна зміна системи “Все включено” анонсували у Туреччині. Популярній у туристів системі загрожують “коригування через різке збільшення витрат готелів” в останні роки. Першою заявленою схемою може стати модель «плати в міру використання», згідно з якою «все включено» планується розділити на кілька категорій, і залишити туристу вибір, які саме з них хоче оплачувати при купівлі туру. Зокрема саме таким «опціональним» пропонується зробити доступний алкоголь.

При цьому, як повідомляє видання Turizm Gazetesi, туристів одразу ж заспокоїли: про відмову в цілому від системи All Inclusive не може бути й мови. Робота йде у «рамках пошуку регулювання, яке збалансує збільшення витрат для бізнесу та споживача».

Як пояснив Каан Кавалоглу, президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Середземномор’я (АКТОБ), через гостру конкуренцію готелі «надто сильно наповнили» систему «все включено». За його оцінкою, нова модель «плати в міру використання» допоможе створити «цінову перевагу».

«Ті, хто хоче використати цю модель, змінюють свої системи. У нову епоху туристи зможуть скористатися послугами «все включено» без алкоголю», – пояснив Кавалоглу.

Його підтримав гендиректор одного з найшикарніших турецьких готелів Nirvana Hotels Корхан Альшан, який заявив, що зі зростанням витрат та зміною очікувань туристів зросла необхідність у переплануванні системи «все включено». «Нам потрібно урізноманітнити зміст цієї системи. Наприклад, подумати про тих, хто не вживає алкоголю під час відпустки, але мусить платити за це. Ми плануємо запропонувати споживачеві модель, в якій він зможе вибирати продукти, якими користуватиметься», – заявив готель.