США зробили два винятки із своїх санкцій проти Талібану

Сполучені Штати, зробили два винятки зі своїх санкцій проти Талібану, щоб полегшити доставку гуманітарної допомоги в Афганістан, повідомляє AFP.

Перший дозволяє федеральному уряду США, неурядовим організаціям і деяким міжнародним організаціям “надавати гуманітарну допомогу Афганістану або (здійснювати) іншу діяльність (в підтримку) основних потреб” в цій країні. Другий виняток дозволяє певні операції, пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції, ліків і медичного обладнання, йдеться в комюніке Міністерства торгівлі США.

Міністерство підкреслило свою рішучість забезпечити, щоб санкції США не обмежували доступ афганського цивільного населення до гуманітарної допомоги.

Ситуація в Афганістані, дуже бідній країні, може ще більше погіршитися у зв’язку з введенням економічних санкцій і припиненням великої кількості гуманітарних програм після приходу до влади в країні талібів, відзначає France-Presse. Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд призупинили допомогу Афганістану, а Сполучені Штати заморозили резерви афганського центрального банку у Вашингтоні.