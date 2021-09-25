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АФГАНІСТАНСША

США зробили два винятки із своїх санкцій проти Талібану

Гліб Парфененко
США зробили два винятки із своїх санкцій проти Талібану

Сполучені Штати, зробили два винятки зі своїх санкцій проти Талібану, щоб полегшити доставку гуманітарної допомоги в Афганістан, повідомляє AFP.

Перший дозволяє федеральному уряду США, неурядовим організаціям і деяким міжнародним організаціям “надавати гуманітарну допомогу Афганістану або (здійснювати) іншу діяльність (в підтримку) основних потреб” в цій країні. Другий виняток дозволяє певні операції, пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції, ліків і медичного обладнання, йдеться в комюніке Міністерства торгівлі США.

Міністерство підкреслило свою рішучість забезпечити, щоб санкції США не обмежували доступ афганського цивільного населення до гуманітарної допомоги.

Ситуація в Афганістані, дуже бідній країні, може ще більше погіршитися у зв’язку з введенням економічних санкцій і припиненням великої кількості гуманітарних програм після приходу до влади в країні талібів, відзначає France-Presse. Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд призупинили допомогу Афганістану, а Сполучені Штати заморозили резерви афганського центрального банку у Вашингтоні.

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