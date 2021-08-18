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Президент Афганистана: я втік в капцях і тільки з книгами в руках (ВІДЕО)

Президент, який втік від талібів, заперечував розкрадання мільйонів з казни і пригрозив повернутися додому.

Гліб Парфененко
Ашраф Гани с обръщение към афганистанския народ: Избягах по чехли и само с книги в ръце (видео) Ашраф Гани с обръщение към афганистанския народ: Избягах по чехли и само с книги в ръце (видео)
Фото: Facebook, официальный профиль

Президент Ашраф Гані, який втік з Афганістану, звернувся до нації в Facebook, пояснивши, чому він покинув країну, повідомляє російська інтернет-газета «Известия».

Гані стверджує, що він був змушений тікати, і обіцяє скоро повернутися додому. Він також заперечує звинувачення в тому, що разом з ним вкрав з державної скарбниці 169 мільйонів доларів.

«Я був змушений покинути Кабул, я не хотів пояснювати причину кровопролиття в столиці», – сказав Гані.

Він сказав, що був в президентському палаці, коли охоронці сказали йому, що стався переворот і таліби взяли столицю. Гані стверджує, що таліби обіцяли не входити в Кабул, але фактично оточили президентський палац раніше.

Побіжний президент також заявив, що продовжить свої зусилля щоб «домогтися справедливості для афганців». Він додав, що афганський народ хоче миру і поважає зусилля колишнього президента Хаміда Карзая і глави Ради національного примирення в Афганістані Абдулли Абдулли.

Також у своєму зверненні до народу Гані підкреслив, що твердження про викрадених грошах з казни необгрунтовані.

«Мене звинувачують в тому, що я взяв з собою гроші. Але все це брехня. Я поїхав з країни в сорочці, тюрбані і капцях, і зумів взяти з собою лише кілька книг в одній сумці », – сказав побіжний президент.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Ашраф Гані госпіталізований в лікарню в Абу-Дабі. Міністерство закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів підтвердило, що він знаходиться в країні, але його точне місцезнаходження не розголошується.

Гані біг 15 серпня, коли таліби увійшли в Кабул і оголосили війну в Афганістані закінченою. У той же день президент подав у відставку і покинув країну, спочатку повідомлялося, що він знаходиться в Омані, куди він прибув з Таджикистану. Тим часом МЗС Таджикистану спростував повідомлення про те, що його літак увійшов в повітряний простір країни.

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