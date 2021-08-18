Ашраф Гани обращается к афганцам: Я убежал в тапочках и только с книгами в руках (ВИДЕО)

Президент Ашраф Гани, который бежал из Афганистана, обратился к нации в Facebook, объяснив, почему он покинул страну, сообщает российская интернет-газета «Известия».

Гани утверждает, что он был вынужден бежать, и обещает скоро вернуться домой. Он также отрицает обвинения в том, что вместе с ним украл из казны 169 миллионов долларов.

«Я был вынужден покинуть Кабул, я не хотел объяснять причину кровопролития в столице», — сказал Гане.

Он сказал, что был в президентском дворце, когда охранники сказали ему, что произошел переворот и талибы взяли столицу. Гане утверждает, что талибы обещали не входить в Кабул, но фактически окружили президентский дворец раньше.

Беглый президент также заявил, что продолжит свои усилия чтобы «добиться справедливости для афганцев». Он добавил, что афганский народ хочет мира и уважает усилия бывшего президента Хамида Карзая и главы Совета национального примирения в Афганистане Абдуллы Абдуллы.

Также в своем обращении к народу Гане подчеркнул, что утверждение о похищенных деньгах из казны необоснованны.

«Меня обвиняют в том, что я взял с собой деньги. Но все это ложь. Я уехал из страны в рубашке, тюрбане и тапочках, и сумел взять с собой лишь несколько книг в одной сумке», — сказал беглый президент.

Ранее сегодня сообщалось, что Ашраф Гани госпитализирован в больницу в Абу-Даби. Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов подтвердило, что он находится в стране, но его точное местонахождение не разглашается.

Гане бег 15 августа, когда талибы вошли в Кабул и объявили войну в Афганистане законченной. В тот же день президент подал в отставку и покинул страну, сначала сообщалось, что он находится в Омане, куда он прибыл из Таджикистана. Между тем МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что его самолет вошел в воздушное пространство страны.