“Поліція моралі” стежить за дотриманням благопристойного поводження в Афганістані

Таліби ліквідували міністерство у справах жінок Афганістану, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на Focus. Замість нього був створений новий орган, який буде діяти як ісламська “поліція моралі”.

За повідомленнями, в п’ятницю вранці таліби зняли вивіску з колишньою назвою з будівлі міністерства і повісили на її місце “Amr be maaruf wa nahi az munkar” (“нав’язування порядних і заборона осуджуючих”) – назва органу, що існував в 1996-2001 роках, коли при владі в Афганістані перебували таліби.

В останні дні співробітників міністерства не пускали на робоче місце, а у будівлі відомства виставили посилену охорону.

Міністерство у справах жінок було створено в Афганістані в грудні 2001 року, відразу після того, як таліби були вигнані з Кабула і втратили контроль над більшою частиною країни. Міністерство займалося питаннями рівних прав жінок і чоловіків в афганському суспільстві, зокрема, питаннями освіти, медицини та участі в державних справах.

Amr be maaruf wa nahi az munkar в 1996-2001 роках був одним з репресивно-каральних органів Талібану, який тоді виконував функції ісламської “поліції моралі”, часто застосовувала насильство до населення.