«Полиция нравов» следит за соблюдением благопристойного поведения в Афганистане

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на Focus. Вместо него был создан новый орган, который будет действовать как исламская «полиция нравов».

По сообщениям, в пятницу утром талибы сняли вывеску с прежним названием из здания министерства и повесили на ее место «Amr be maaruf wa nahi az munkar» ( «навязывание порядочных и запрет осуждающих») — название органа, который существовал в 1996 -2001 годах, когда у власти в Афганистане находились талибы.

В последние дни сотрудников министерства не пускали на рабочее место, а в здании ведомства выставили усиленную охрану.

Министерство по делам женщин было создано в Афганистане в декабре 2001 года, сразу после того, как талибы были изгнаны из Кабула и потеряли контроль над большей частью страны. Министерство занималось вопросами равных прав женщин и мужчин в афганском обществе, в частности, вопросами образования, медицины и участия в государственных делах.

Amr be maaruf wa nahi az munkar в 1996-2001 годах был одним из репрессивно-карательных органов Талибана, который тогда исполнял функции исламской «полиции нравов», часто применяла насилие к населению.