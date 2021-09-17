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АФГАНИСТАН

«Полиция нравов» следит за соблюдением благопристойного поведения в Афганистане

Глеб Парфененко

Талибы ликвидировали министерство по делам женщин Афганистана, сообщают местные СМИ со ссылкой на Focus. Вместо него был создан новый орган, который будет действовать как исламская «полиция нравов».

По сообщениям, в пятницу утром талибы сняли вывеску с прежним названием из здания министерства и повесили на ее место «Amr be maaruf wa nahi az munkar» ( «навязывание порядочных и запрет осуждающих») — название органа, который существовал в 1996 -2001 годах, когда у власти в Афганистане находились талибы.

В последние дни сотрудников министерства не пускали на рабочее место, а в здании ведомства выставили усиленную охрану.

Министерство по делам женщин было создано в Афганистане в декабре 2001 года, сразу после того, как талибы были изгнаны из Кабула и потеряли контроль над большей частью страны. Министерство занималось вопросами равных прав женщин и мужчин в афганском обществе, в частности, вопросами образования, медицины и участия в государственных делах.

Amr be maaruf wa nahi az munkar в 1996-2001 годах был одним из репрессивно-карательных органов Талибана, который тогда исполнял функции исламской «полиции нравов», часто применяла насилие к населению.

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