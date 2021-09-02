Лідер талібів отримає необмежену владу: Талібан готується оголосити уряд

Сьогодні таліби готуються оголосити про свій уряд. Представник руху Ахмадулла Мутакі написав в соціальних мережах, що церемонія готується в президентському палаці в Кабулі.

Очікується, що верховний лідер талібів Хайбатула Ахундзада матиме необмежену владу над новим правлінням. Нижче нього в ієрархії очікується президент.

Талібан пообіцяв створити безпечний коридор для іноземців або афганців, щоб покинути країну, але після масових евакуаційних рейсів, що завершилися виведенням американських військ, аеропорт Кабула закритий. Багато людей шукають можливості виїхати через сухопутні кордони.

Як повідомляє BNR, технічна група з Катару прибула до Кабула, щоб обговорити відновлення польотів з аеропорту, що полегшить гуманітарну допомогу і евакуацію.