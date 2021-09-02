Лидер талибов получит неограниченную власть: Талибан готовится объявить правительство

Сегодня талибы готовятся объявить о своем правительстве. Представитель движения Ахмадулла Мутаки написал в социальных сетях, церемония готовится в президентском дворце в Кабуле.

Ожидается, что верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада будет иметь неограниченную власть над новым правлением. Ниже него в иерархии ожидается президент.

Талибан пообещал создать безопасный коридор для иностранцев или афганцев, чтобы покинуть страну, но после массовых эвакуационных рейсов, завершились выводом американских войск, аэропорт Кабула закрыт. Многие люди ищут возможности выехать через сухопутные границы.

Как сообщает BNR, техническая группа из Катара прибыла в Кабул, чтобы обсудить возобновление полетов из аэропорта, что облегчит гуманитарную помощь и эвакуацию.